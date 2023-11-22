التموين: نتوقع انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة ومبادرة "زيرو جمارك" لها دور مهم

الأمير نصرى

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، على الارتفاعات القياسية التي يشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ووصول سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه قائلاً : "الارتفاعات مبررة جداً لأن الذهب ارتفع عالمياً لأكثر من 130 دولار، وعالميا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار.

أضاف فى مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON : الأفراد بيحبوا يقتنوا الذهب كمخزن للقيمة وكذا الدول.

وحول مبادرة المصريين في الخارج قال: "قائمة وكميات ذهب تدخل كويسة للبلاد ولولا المبادرة لكان ارتفع سعر الذهب بشكل كبير جداً والمصريين مغرمين بشراء الدهب."

تابع، أتوقع أن تشهد الفترة القادمة تراجعاً في الأسعار، وأنصح المواطنين المغرمين بالذهب عدم الاقتناء في الوقت الحالي والانتظار بعض الشيء للتراجع مع توقعات تراجعه في البورصات العالمية ومن جهة أخرى دخول كميات من الذهب للسوق المحلي عبر مبادرة "زيرو جمارك".