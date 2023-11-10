كيف أثرت حركة الدولار هذا الأسبوع على أسعار الذهب فى البورصة العالمية؟

كتب إسلام سعيد

منذ بداية الأسبوع شهد الدولار الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.4% وفقاً لمؤشر الدولار وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، وجاء التعافي في مستويات الدولار بدعم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي حاولت انهاء فكرة انتهاء دورة رفع الفائدة التي سيطرت على توقعات الأسواق منذ اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم أمس لم يتطرق إلى السياسة النقدية وهو ما دفع الدولار إلى التوقف مؤقتا عن الارتفاع، ولكن اليوم تنتظر الأسواق الجزء الثاني من حديث باول على أمل التعرض لمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة ليوضح الصورة بالنسبة للأسواق بعد الرؤية الغير واضحة التي قدمها خلال اجتماع البنك الأسبوع الماضي.

وهبط الذهب للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع وذلك في ظل تماسك مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، وفق تقرير جولد بيليون وتتداول أسعار الذهب الفوري عند 1948 دولار للأونصة بعد أن انخفض بنسبة 0.1% وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1944 دولار للأونصة. بينما قد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2%.

الذهب مستمر في فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، في ظل انتقال الاستثمارات إلى أسواق الأسهم والاستثمارات مرتفعة المخاطرة على حساب الذهب كملاذ آمن.

من جهة أخرى انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد هذا الأسبوع بنسبة 5.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر ونصف عند 74.89 دولار للبرميل. ليسجل هذا انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام من شأنه أن يقلل الضغط على معدلات التضخم وبالتالي يدفع أسعار الذهب إلى التراجع، منذ كون المعدن النفيس يعد تحوط ضد التضخم.