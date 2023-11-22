اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:20 م
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أخبار الاقتصاد اليوم.. تطورات أداء البورصة والذهب فى مصر

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:00 م
أخبار الاقتصاد اليوم.. تطورات أداء البورصة والذهب فى مصر الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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