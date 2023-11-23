خطة لاستغلال أصول قطاع الأعمال العام العقارية ..تعرف على التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

‏تسعى وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة إلى استغلال كافة الأصول، خاصة الأراضي الجاهزة للنشاط السكني والتجاري والعقاري وعلى رأسها أراضي مدينة نصر للإسكان والتعمير وأراضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير متمثلة في مدينة نيو هليوبوليس التي تعد مكان حيويا بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

كشفت مصادر بقطاع الأعمال لـ" اليوم السابع" ‏أن هناك عدد من المطورين العقاريين أبدوا اهتماما بالشراكة في مشروعات عقارية على مساحة كبيرة من مدينة نيو هليوبوليس بجانب ما يتم في المدينة من أعمال تطوير وأعمال تأهيل للبنية الأساسية بشكل كبير والاستجابة لمقترحات ومطالب سكان المدينة ‏الذين اجتمع بهم أكثر من مرة الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأوضحت المصادر أنه تم التعاقد على دخول شبكة الغاز الطبيعى للحى السادس قطع الأراضى الاستثمارية، وجارى التعاقد على ما تبقى من الأحياء وقطع الأراضى فى أقرب وقت ممكن.

مع تنفيذ العديد من المشروعات منها ‏فى مجال الكهرباء خلال عامين سيتم إضافة محول ثالث بمحطة المحولات التى تزيد طاقتها وتصبح 120 م ف ا، كما ‏سيتم إنشاء 4 موزعات جهد متوسط ويتم تغذيتهم من محطة المحولات ‏بالإضافة إلى مد كابلات جهد متوسط بتكلفة 900 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالغاز تم الانتهاء من مد خطوط الغاز الرئيسية بجميع الأحياء وتم الانتهاء من التعذيات الداخلية الحى الثالث والحى التاسع وجارى الانتهاء من الحى الثانى لمشروعات الشركة.

أما محطة المعالجة الثلاثية ومحطة الرفع خلال عامين سيتم تنفيذ المرحلة الثانية، من محطة المعالجة الثلاثية بقدرة 8500 متر مكعب يوميا لخدمة كامل المدينة، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة رفع مخلفات الصرف الصحى بقدرة 1584 متر مكعب فى الساعة وشبكات الربط بينهم لخدمة الحى الخامس والحى السادس ومشروع المشاركة بتكلفة نحو 700 مليون جنيه.

‏أضافت المصادر أن الدكتور مهندس محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام يتابع بنفسه مشروعات استغلال الأصول ،سواء المتعلقة بمدينة نيوهليوبوليس أو مشروعات تطوير كورنيش المقطم وهضبة المقطم أو غيرها من المشروعات للشركات التابعة ، سواء قطع أراضي داخل القاهرة وفي بعض المناطق المميزة بالمحافظات؛ للدخول في شراكة مع القطاع الخاص أو مع الشركات الشقيقة لتطويرها أو تنميتها.

كما شدد الدكتور مهندس هاني سليمان ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير على رؤساء الشركات ،بضرورة استغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم الموارد والعائدات منها.