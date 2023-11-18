وزير قطاع الأعمال: الشرقية للدخان تنتج 200 مليون سيجارة يوميًا والزيادة 6 جنيهات

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وحدث استحواذ على 30% من أسهم الشركة، والجزء المتبقي 70% مع الدولة والمساهمين في البورصة، مشيرًا إلى أن صفقة الاستحواذ وصل 625 مليون دولار وليس 150 مليون دولار كما قال البعض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه تم دفع قيمة الصفقة، وحماية المنافسة راجع الصفقة بجانب الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الصفقة مرت بفترات تفاوض كبيرة، تضمن الاحتفاظ المصري بـ 70% من الأرباح.

وذكر وزير قطاع الأعمال، أن أصول الشركة من الأراضي متواجدة في أماكن كثيرة تقترب من 400 ألف متر، قيمتهم اكثر من ملياري جنيه، وهذه الأصول خارج الصفقة وملكية للشركة القابضة.

وقال، إن صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، لم تؤثر على أسعار السجائر، مشيرًا إلى أنه في إحدى الفترات كان هناك نقص في التبغ، وتم توزيع المخزون لحين إجراء وصول دفعات جديدة.

وأضاف :"كنا ننتج 5 ملايين علبة سجائر في اليوم بدلًا من 10 ملايين".

وأشار إلى أنه يوجد نقص في الإمدادات العالمية من التبغ، واليوم ننتج 200 مليون سيجارة، بقيمة 10 ملايين علبة سجائر يوميًا، قبل حدوث الأزمة، مشددًا على أن الكميات متوفرة في السوق المصري.

وأوضح أن السجائر الموجودة من إنتاج كليوباترا في معدلها الطبيعي، وكان سعرها المعتمد 24 جنيه للعلبة، مضيفًا:" بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار لـ 27 جنيه فإن نصف سعر بيع السجائر تذهب لوزارة المالية ، بجانب 4.5 للضرائب ، وبالتالي السعر لم يتحرك كثيرًا".

وأكد أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر بالنسبة للشريحة الثانية وصلت لـ 6 جنيهات، مضيفًا أن كميات السجائر متوفرة في الشريحتين الأولى والثانية.