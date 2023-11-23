بوتين يصل إلى مينسك للمشاركة فى قمة معاهدة الأمن الجماعى

ووصل الرئيس الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، إلى (مينسك)؛ للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ومن المقرر أن تتضمن أعمال القمة، تحسين نظام الأمن الجماعي والمشكلات الدولية والإقليمية، ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع زعماء دول المنظمة.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، فيما يمثل مجلس الأمن الجماعي أعلى هيئة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.