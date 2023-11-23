بوتين يصل إلى مينسك للمشاركة فى قمة معاهدة الأمن الجماعى

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يعتزم عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة البيلاروسية (مينسك) إلا أن اتصالات ستجري بكل تأكيد على هامش القمة.
ووصل الرئيس الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، إلى (مينسك)؛ للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ومن المقرر أن تتضمن أعمال القمة، تحسين نظام الأمن الجماعي والمشكلات الدولية والإقليمية، ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع زعماء دول المنظمة.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، فيما يمثل مجلس الأمن الجماعي أعلى هيئة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
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