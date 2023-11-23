انتشار أمنى بمحيط حادث كوبرى مشاة أحمد عرابى بالجيزة

شهد محيط حادث سقوط كوبرى مشاة بشارع أحمد عرابي بمحافظة الجيزة، انتشارًا لقيادات الأمن ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأوناش.
وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بشارع أحمد عرابى فى المهندسين بسبب سقوط كوبرى مشاة عقب اصطدام سيارة نقل به مما أدى الى سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.
وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بـ سقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.
اصطدام الشاحنة
أعمال رفع الكوبرى
أعمال سحب السيارة
إغلاق شارع أحمد عرابي
السيارة تصطدم بالكوبري
توقف المرور
حادث كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
خدمات المرور وغلق الشارع
سقوط باكية من كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
سقوط كوبري المشاة
شاجنة تصطدم بالكوبرى
شارع أحمد عرابي
غلق شارع عرابى
كوبري المشاة
كوبري مشاه شارع أحمد عرابي بعد سقوطه
كوبري مشاه شارع أحمد عرابي
كوبري مشاه شارع عرابي
كوري مشاه شارع أحمد عرابي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة