الدفع بمعدات وونش لرفع كوبرى مشاة عرابى بالمهندسين.. صور

كتب عبد الرحمن سيد..تصوير دينا روميه

دفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع كوبرى المشاة الذى سقط أعلى محور أحمد عرابى بالمهندسين، عقب اصطدام سيارة نقل به، ونتج عنه إصابة السائق الذى تم التحفظ عليه، فيما يجرى رجال المرور محاولاتهم، لإيجاد طرق بديلة للطريق لحين رفع حطام الحادث.

وكانت كثافات مرورية مرتفعة ظهرت بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق.

على الفور، انتقل رجال المرور الي المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.