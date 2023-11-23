الدفع بمعدات وونش لرفع كوبرى مشاة عرابى بالمهندسين.. صور

دفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع كوبرى المشاة الذى سقط أعلى محور أحمد عرابى بالمهندسين، عقب اصطدام سيارة نقل به، ونتج عنه إصابة السائق الذى تم التحفظ عليه، فيما يجرى رجال المرور محاولاتهم، لإيجاد طرق بديلة للطريق لحين رفع حطام الحادث.
وكانت كثافات مرورية مرتفعة ظهرت بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق.
على الفور، انتقل رجال المرور الي المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.
انتشار أمنى بمحيط حادث كوبرى مشاة أحمد عرابى بالجيزة
حادث كوبرى مشاة أحمد عرابى بالجيزة
حادث كوبرى مشاة أحمد عرابى بالجيزة
سقوط كوبرى مشاة أحمد عرابى بالجيزة
سقوط كوبري مشاه وسط انتشار امني
السيارة النقل التي تسببت في سقوط الكوبري
محاولة رفع السيارة
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