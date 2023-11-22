مديرية الزراعة بجنوب سيناء تنظم ورشة عمل بعنوان مرصد الصحراء والساحل

جنوب سيناء - فايزة مرسال

نظمت مديرية الزراعة ب جنوب سيناء اليوم الأربعاء ورشة عمل مرصد الصحراء والساحل والتى تتم فى إطار مشروع رصد الأرض من أجل الإدارة المستدامة للأرض والمياه فى شمال أفريقيا تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء شارك فيها الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء والدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بمحافظة جنوب سيناء فى افتتاح أعمال ورشة - مرصد الصحراء والساحل ومجموعة دول الشمال الأفريقي، والتى تأتى تحت عنوان استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد فى دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية .

بدأت أعمال الورشة بحضور المستهدفين من أعمال الورشة، رحب الدكتور شطا بالجميع مشيدا" بأهمية ودور المراكز البحثية فى الإسراع بخطى عملية التنمية على أرض الفيروز، ملقيا الضوء على الاختيار الموفق لعنوان الورشة والذى ينطوى على العديد من الأبعاد الهامة لعملية اتخاذ القرار وإدارة الموارد الطبيعية.

وقد تحدث الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، بعرض لأهداف وأنشطة المشروع على المستوى الإقليمى وأهمها على المستوى الوطنى وتم عرض لبعض المشاريع المتشابهة ومشاركات للقطاع الخاص وقد اشتملت أعمال الورشة على عرض لأهم تحديات التنمية الزراعية فى محافظة جنوب سيناء وإدارة الموارد الطبيعية بين التحديات الحالية وطموحات المستقبل.

كما تم توضيح للبصمة الطائفية والتعرف على كيفية تحديد المكان والمصدر والوقت فى حالة وجود تسرب زيتى وكيفية التصرف السريع لتلافى الآثار والأضرار الخطيرة للتسرب الزيتى.

وفى ختام أعمال الورشة تم فتح مجال الاستفسارات من المهندسين والطلبة من الجامعات والقطاع الخاص.