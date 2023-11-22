جنايات جنوب سيناء تعاقب خفير مساكن نويبع بالمشدد 3 سنوات لإتجاره بالمخدرات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الثانية بجلستها اليوم الأربعاء خفير مساكن بنويبع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على رئيس المحكمة الجنايات الدائرة الثانية، والمستشارين أحمد سرى الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدى والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامى سليم أمين سر الجلسة.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 أغسطس الماضى عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث نويبع تفيد بقيام زياد مضعان سليمان سليم 23 سنة خفير مساكن بمدينة نويبع بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المساكن والاحياء و وديان نويبع مسرحا لمزاولة نشاطة الاجرامى فى توزيع المخدرات.

تم صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه بمسكن أو سيارة الربع نقل رقم 9159 جنوب سيناء.

وبعد صدور اذن النيابة العامة تم إعداد كمين لضبط المتهم وبناء على تحريات سرية تفيد أن المتهم سيقوم بتسلم أحد عملائة كمية من الهيدرو المخدر.

وتمكن ضباط مباحث قسم نويبع من ضبط المتهم أثناء نزولة من مسكنة وتفتيشة عثر بحوزته على مبلغ مالى 4500 جنيه ولفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات الهيدرو المخدر وتليفون محمول وباصطخابة إلى سيارة وبفتحها عثر بداخلها على 2 صندوق بلاستيك بداخلهم نبات عشبى جاف بشبة فى كونه نبات الهيدىو المخدر "القنب المخدر".

وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 678 جنايات نويبع وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر كريم مجاور وكيل النائب العام حبس المتهم 4ايام احتياطيا على ذمه التحقيق .

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بمعرفة المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء وقيدت برقم 651لينة 2023.