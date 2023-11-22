شكوى زوج بمحكمة الأسرة: زوجتى حرمتنى من أبنائى بسبب خلاف على المنقولات

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز وإسقاط حضانة وتعويض، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له، وذلك بعد هجرها لمسكن الزوجية بسبب خلاف على المنقولات، ليؤكد الزوج: "كان لدينا غرفة أطفال قديمة قررت تجديدها وشراء غيرها فمنحتها لحارس العقار وقمت باستبدالها بأخري لتصاب زوجتي بالجنون وتغضب وتشتعل الخلافات بيننا".

وتابع الزوج:" لم أقصر يوما في حق زوجتي كنت أمنحها كل شيئ قبل أن تطلبه، وعشت برفقتها 13 عام أتحمل عنفها وسلاطه لسانها، وفي النهاية هجرتني بسبب عمل خير قمت به بعد منحي لحارس العقار الغرفة التي كانت دائما تريد أن تستبدلها وتشتري غيرها كشقيقتها، شهرت بي واتهمتني بالتعسف والتعنت في حقها بسبب عدم أخذي إذن منها، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بعد أن قررت ملاحقتي بدعوي تبديد وطلاق وحبس وعشرات القضايا".

وأكد الزوج بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويض:" منذ 6 شهور وزوجتي تمتنع عن تمكيني من رؤية أطفالي، وتواصل التشهير بسمعتي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، بخلاف رفضها كافة المقترحات للوصول لحل ودي، وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي".

وأشار:"قامت بمنع الأطفال من الذهاب لمدرستهم حتي تضمن عدم رؤيتي لهم، وطالبتني بسداد 30 ألف جنيه نفقات وابتزتني مقابل الرؤية، وهددتني بالزج بي بالحبس، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا بعد أن لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري".