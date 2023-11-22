الكشف على 1048 مواطنا وتقديم العلاج بالمجان فى"قرى حياة كريمة" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافله طبية بقرية العلا، بوحدة العلا لطب الاسرة بمنطقة برج العرب بالاسكندرية والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفي مركزي ( مستشفى برج العرب المركزي ).

يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء- تنظيم اسره - رمد - انف واذن ) وشارك فيها 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1048 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل حالتين إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 80 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و33 تحليلاً بمعمل الطفيليات و2 أشعة سينية علاوة على فحص 88 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 664 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.