قوافل حياة كريمة العلاجية تختتم أعمالها الشهرية بأم الحويطات والنصر بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم اليوم الأربعاء القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة ، أعمالها خلال الشهر الجارى، بالكشف الطبى اليوم وغدا على أهالى قرى مدينة سفاجا وسط البحر الأحمر " أم الحويطات والنصر" بعد إجراء الكشف الطبى على أهالى القرى المختلفة بالمحافظة منذ بداية الشهر .

كانت أنهت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أمس الثلاثاء أعمالها بالكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم، حيث تم اجراء الكشف على الأهالى بالوحدة الصحية بالمدنية، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبى بمدن وقرى حلايب وشلاتين الأحد الماضى.

وانطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، الأربعاء من الأسبوع قبل الماضى وبدات عملها بقرية الأمل برأس غارب واستغرقت فيها لمدة يومين، حيث قامت لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا، وانطلقت بعد ذلك يومى السبت والجمعة إلى قرية الحمروين بالقصير، وبعدها لقرية المستعمرة ثم قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.

واستكملت القوافل اعمالها بمدينة حلايب لمدة يومين حيث أن تلك القوافل تتبع لمبادرة حياة كريمة تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.

وتابعت القوافل أعمالها بالكشف على أهالى قريتى رأس حدربة، ومرسى حميرة بالشلاتين، وانهت أمس اعمالها بمدينة مرسى علم بالوحدة الصحية بمرسى علم ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر اليوم .