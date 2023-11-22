أسعار الذهب تنخفض 30 جنيها بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 2770

تشهد أسعار الذهب فى مصر هبوط 30 جنيها بالتعاملات المسائية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا فى مصر 2770 جنيها للجرام مقارنة بـ2800 جنيه فى المعاملات الصباحية.

عيار 18 يسجل 2375 جنيها.

ارتفاع مبيعات المجوهرات في الصين

سجلت مبيعات المجوهرات فى الصين ارتفاع بنسبة 12.2% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر لتصل إلى 34.4 مليار دولار متضمنة مبيعات الذهب والفضة والمجوهرات الأخرى، ليكون أعلى من متوسط إجمالى مبيعات الذهب فى الصين عند 6.8%، وفق بيانات واردة لجولد بيليون.

وكان الطلب المحلى الصينى على الذهب قويًا للغاية طوال عام 2023، وكان له تأثير كبير على أسواق المعادن الثمينة فى البلاد. شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاع أسعار الذهب المحلية فى الصين أعلى بكثير من الأسعار الفورية الدولية، حيث طالب الأثرياء والطبقة المتوسطة فى البلاد بتأمين قيمة مدخراتهم فى ظل مخاوف من ضعف معدلات النمو وتراجع القيمة الشرائية للعملة.

وفى ظل ارتفاع الطلب المحلى فى الصين على الذهب بشكل كبير للغاية تدخل البنك المركزى الصينى تدخل فى السوق من خلال منع البنوك من استيراد الذهب، الأمر الذى دفع الفارق بين السعر الفورى للذهب فى شنغهاى ولندن إلى مستوى قياسى بلغ 121 دولارًا للأونصة فى منتصف سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين تراجع سعر الذهب فى شنغهاى عن أعلى مستوياته، لكنه لايزال يتداول أعلى قليلًا من الأسعار الفورية العالمية.