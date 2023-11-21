أسعار الذهب عيار 21 تسجل 2800 جنيه للجرام اليوم الثلاثاء

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ارتفاع ملحوظ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2800 جنيها للجرام في حين يواصل السعر العالمي للذهب الصعود مستهدفا مستوى ألفين دولار للأونصة.



أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3200 جنيها.

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2400 جنيها.

الجنيه الذهب 22400 جنيه.



أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين حيث وجد الدعم من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بينما تترقب الأسواق محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر اليوم في محاولة لمعرفة المزيد الإشارات عن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 1994 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1989 دولار للأونصة وبذلك يكون ارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.3%.

عودة الذهب إلى الارتفاع اليوم بعد جلستين من التذبذب والتراجع يأتي على حساب ضعف مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي ساعد الذهب على العودة إلى تحقيق المكاسب.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفض اليوم ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر، ليسجل بذلك انخفاض منذ بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.5% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

بداية الهبوط بالنسبة لمستويات الدولار وعوائد السندات كانت من الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات والتي عملت على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة وبدأت الأسواق تضع توقعات لخفض أسعار الفائدة خلال العام القادم.

التوقعات وصلت إلى 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، وتضع احتمال بنسبة تزيد عند 50% أن يقوم البنك بخفض 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر مايو القادم.

ساعدت هذه التوقعات على دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الانخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 4.381%، ومنذ بداية الأسبوع الجاري انخفضت العوائد بنسبة 0.6%.

تراجع الدولار وعوائد السندات تدعم ارتفاع الذهب بشكل مباشر كون الاستثمارات تخرج من الدولار وأسواق السندات لصالح أسواق الذهب. ولكن الفترة الحالية تشهد إقبال كبير في الأسواق المالية على الاستثمارات مرتفعة المخاطر مثل الأسهم الأمريكية