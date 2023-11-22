سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2800 جنيه فى مستهل تعاملات اليوم

كتب إسلام سعيد



أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3200 جنيه.



عيار 21 يسجل 2800 جنيه.



عيار 18 يسجل 2400 جنيه.



الجنيه الذهب 22400 جنيه.

تماسك الذهب في البورصة العالمية

ويشهد الذهب بعض التماسك في ظل عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بعد أن تغيرت نظرة الأسواق بالنسبة لمستقبل الفائدة الأمريكية وبالتالي تراجع الطلب على أسواق السندات الحكومية.

هذا وقد ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 1.49٪ إلى 883.43 طنًا يوم الجمعة الماضية لتصل إجمالي الاستثمارات في الصندوق إلى 54.8 مليار دولار، وبذلك يكون أداء الصندوق منذ بداية العام وحتى الآن ارتفع بنسبة 8.3%.