أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023

إيقاف تداول 20 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: جدوى للتنمية الصناعية، وغاز مصر، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبى أى جى للتجارة والاستثمار، ووادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعامة للصوامع والتخزين، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وزهراء المعادى للاستثمار والتعمير، ومطاحن شرق الدلتا، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية العربية-دومتى، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وحق اكتتاب شركة أم بى للهندسة-1.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 7.79%، واستحوذت المؤسسات على 26.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.48%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 309.5 مليون جنيه، 71 مليون جنيه، 46.3 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 343.9 مليون جنيه، 108.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 5797 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة.

وصعدت أسهم 126 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 87.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.81%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 151.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.48%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.08%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 159.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.19%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 144.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.56%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 12.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 27.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.