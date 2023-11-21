أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، وجدوى للتنمية الصناعية، ومصر للفنادق، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والكابلات الكهربائية المصرية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والإسماعيلية مصر للدواجن.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 4.91%، واستحوذت المؤسسات على 32.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.3 ألف جنيه، 162.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.7 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 29890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7244 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5802 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.432 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.445 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.62%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 237.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.25%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.81%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 254.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.51%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 70.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.646 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.48%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.110 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.98%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.534 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.