القرية الذكية: مصدر انبعاث رائحة الغاز خارج نطاق القرية الذكية

أكدت الجهات المختصة أن مصدر رائحة الغاز التي انبعثت صباح اليوم الأربعاء، كانت نتيجة لمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي، والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبو رواش، والكائنة بالمنطقة المجاورة للسور الخلفي خارج القرية الذكية.

وفي هذا الشأن وعلى الفور اتخذت إدارة شركة القري الذكية الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية، كإجراء وقائي، والتواصل مع جميع الشركات الكائنة بالقرية الذكية بالتأكيد بأن مصدر انبعاث رائحة الغاز خارج نطاق القرية، وعلى جميع الشركات اتباع تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية.