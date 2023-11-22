البورصة تغرم شركات أسمنت سيناء و"فوديكو" ومطاحن شرق الدلتا 40 ألف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى على 3 شركات بقيمة 40 ألف جنيه، مقسمة بين 20 ألف جنيه على شركة أسمنت سيناء، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وغرمت 10 آلاف جنيه على كل من شركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومطاحن شرق الدلتا، لمخالفة الأولى المادة 32 و46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد، منح 30 شركة 15 يومًا، وفقًا لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2023، وذلك فى ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت القائمة (بى أى دى - البدر للاستثمار والتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجينيال تورز، وثقة لإدارة الأعمال والتنمية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبلتون المالية القابضة، وسى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والأهلى للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة مستشفى كليوباترا، وسبيد ميديكال، والوادى العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي).

كما ضمت القائمة : جولدن بيراميدز بلازا، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، وأوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)،والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات – كابو، واسيك للتعدين "أسكوم، ومصر للألومنيوم، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وحديد عز، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر.