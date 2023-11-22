اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:17 م
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% ليغلق أعلى مستوى 25 ألف نقطة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 02:55 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% ليغلق أعلى مستوى 25 ألف نقطة البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 18مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه. 
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.






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