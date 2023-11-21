محافظة القاهرة تبدأ إزالة مبنى حى دار السلام القديم ومكتب البريد

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية لإزالة كافة تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل، والذى يتم تنفيذه حاليا بنطاق حي مصر القديمة في ضوء المشروع المتكامل لتطوير وتوسعة كورنيش النيل وفقا لخطة العمل.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، إزالة مدخل سوق الساحل والبوابة الرئيسية وجزء من السور بمنطقة أثر النبي بحى مصر القديمة ضمن أعمال المشروع المتكامل لتطوير الكورنيش وإنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة، بحضور اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمه وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية و كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم إزالة تعارضات الطريق لتذليل كافة الصعوبات للسير في الأعمال طبقا للجداول الزمنية المعدة للمشروعات وخطة المنطقة الجنوبية.

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على إزالة جزء من مبنى حي دار السلام القديم ومبنى شرطة المرافق ومكتب البريد و تواصل الأجهزة أعمالها حاليا، وذلك بحضور اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أعمال الإزالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ووطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد عقدت عدة اجتماعات مكثفة و جولات ميدانية تفقدية لمتابعة سير الأعمال بهذا المشروع للتأكد من سيرها طبقا لخطة المنطقة و التوجيهات المستمرة من السيد اللواء محافظ القاهرة مع تشكيل لجنة لبحث وحصر كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما في ازالة كافة تعارضات مشروع امتداد تقاطع محور الحضارات ومنها سوق الساحل بأثر النبي و بنزينة كورنيش النيل و عدد من الفواخير.

كما اجتمعت مع عدد من تجار سوق الساحل بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة لمناقشة الاراء والاقتراحات المختلفة ،و التباحث في شئون اعمال التطوير والحصر، والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجاري بها التطوير و تنفيذ كوبري جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة .