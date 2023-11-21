إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بالقاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بذل الجهود المضنية من كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وإحياءها في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في النهج للانتهاء من تطوير العديد من المناطق وتغيير واقعها للأفضل على النحو الذي يرتقي بالأحوال المعيشية وتطوير الخدمات المقدمة وتوفير سبل الحياة الكريمة ومنها رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة وربطها بالمناطق المحيطة.

وأجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، جولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية ومنها إزالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل ومنها البدء في إزالة البنزينة والمخطط إزالتها بشارع مصر حلوان الزراعي أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة لاستكمال اعمال التطوير القائمة بنفس التوسعة.

كما تابعت إزالة ورفع محطة توليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى رئاسة حي دار السلام القديم والمقرر إزالته وإعادة تركيبها أعلى مبنى حي مصر القديمة في اطار استخدام الطاقة النظيفة واستغلال الموارد المتاحة.

كما تفقدت نائب محافظ القاهرة ، أعمال تطوير منزل ومطلع الطريق الدائري بشارع مصر حلوان الزراعي لتدعيم شبكة الطرق موجه بتقديم كافة اوجه الدعم وبذل الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات من خلال العمل المستمر على مدار اليوم للالتزام بتوقيتات الانتهاء من انجازات المشروعات على ارض الواقع ودفع عجلة العمل بها.

وطالبت "عبد المنعم"، رؤساء الاحياء الواقع بنطاقهم اعمال التطوير بالمتابعة المستمرة والعمل الجاد وبذل الجهود لتذليل كافة التحديات لسرعة تنفيذ الاعمال بصورة فورية و المضي قدما في نسب تنفيذها بالاضافة الى التنسيق التام والمستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء المحاور والتي كان للمنطقة الجنوبية النصيب الأكبر منها.

رافق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال جولتها، كل من اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه و و شريف مكاوي سكرتير حي دار السلام و جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه و كريم عادل مسئول العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وجميع الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة.

يأتى ذلك في ضوء الحرص التام على استمرار الاعمال و متابعتها بصورة لحظية لتحقيق التقدم الملموس لأعمال تطوير المناطق بمختلف مناطق القاهرة ولاسيما بالمنطقة الجنوبية تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير والمشروعات التنموية و المحاور المرورية الجديدة الهامة القائمة والجاري تنفيذها حاليا بنطاق حي مصر القديمة تابعت فيها أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش، وفقا للمخطط الشامل المتكامل للمنطقة والذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش في اطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في إنجاز المشروعات القومية وتعليمات محافظ القاهرة.