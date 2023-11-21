اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:46 م
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ضبط صاحب مستودع أنابيب بوتاجاز لتشغيله دون ترخيص

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:11 م
ضبط صاحب مستودع أنابيب بوتاجاز لتشغيله دون ترخيص أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من (آخر) لقيامه بإدارة مستودع أنابيب فى وسط العقارات السكنية الكائنة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث (بدون ترخيص وغير مدعوم بوسائل أمن).
 
بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار الغلق الإدارى لمستودع الأنابيب محل الشكوى لمخالفة القانون وقيام مالكه بتشغيله بدون ترخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.






مستودع

مستودع بوتاجاز

الداخلية

حوادث




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