جارديان: 200 طائرة للمليونيرات طارت بما يعادل 11 سنة فى الهواء خلال 21 شهرا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رحلات الطائرات الخاصة التى يملكها قرابة 200 من المشاهير والرؤساء التنفيذيين والمليارديرات طارت ما مجموعه 11 عامًا فى الهواء منذ بداية عام 2022.

وأوضحت الصحيفة أن البصمة الكربونية لكل هذه الرحلات – 44.739 رحلة – تعادل إجمالى الانبعاثات لما يقرب من 40.000 بريطانى.

واستخدمت صحيفة "الجارديان" البيانات العامة لتتبع الرحلات الجوية للطائرات الخاصة المملوكة للمشاهير ورجال الأعمال بما في ذلك إيلون ماسك، ورولينج ستونز، وعائلة مردوخ، وكايلي جينر على مدار 21 شهرًا.

وتتتبع الأرقام ما يقرب من 300 طائرة تابعة لتلك المدرجة في القائمة، وتبين أنها تنبعث منها ما يقدر بـ 415.518 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.

ومن بين الطائرات الأكثر تلويثا التي تغطيها القائمة كانت طائرة بوينج 767 ذات الجسم العريض المملوكة لرولينج ستونز. ويطلق منها ما يقدر بنحو 5046 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل قيام شخص برحلة من لندن إلى مدينة نيويورك 1763 مرة في الدرجة الاقتصادية.

سجلت الطائرات المملوكة للورانس سترول، الملياردير مالك فريق أستون مارتن للفورمولا 1، إجمالى 1512 رحلة منذ بداية عام 2022. كما قامت طائراته الخاصة، بما في ذلك طائرتان هليكوبتر، بمعظم الرحلات التي استغرقت 15 دقيقة أو أقل.

وكانت تسع وثلاثون طائرة مرتبطة بثلاثين من أفراد حكومة القلة الروسية - بما فى ذلك رومان أبراموفيتش، وليونيد ميخلسون وزعيم مجموعة فاجنر المتوفى مؤخراً، يفجيني بريجوزين - مسئولة عن 30701 طناً من ثانى أكسيد الكربون (أى ما يعادل إجمالي متوسط البصمة الكربونية لنحو 1000 روسي).

وكانت أقلية كبيرة من الرحلات الجوية غير المروحية - حوالى واحدة من كل ست رحلات - كانت لرحلات قصيرة مدتها نصف ساعة أو أقل.

وتعد البيانات جزء من سلسلة "الجارديان" التى تبحث فى عدم المساواة في الكربون والتي تظهر اختلافات مذهلة، ليس فقط بين الدول الغنية والفقيرة ولكن بين الأثرياء والفقراء داخل كل دولة على حدة.