توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوى الهمم بجامعة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وجمعية الأورمان بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة أسوان احتفالية خاصة لتوزيع 10 أجهزة لاب توب على الطلاب ذوى الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة أسوان، وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعه أسوان، والدكتور لوئ سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، ومحمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، ونواب الجامعة، وعميدى الكليات.

وأشار محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، إلى الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأشاد، بجهود جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد فى العمل الخيرى والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن "الأورمان"، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوى الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتاً إلى السعى من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالى فى المناطق الأشد احتياجا، حيث أجرت مسح طبى وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة أسوان ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على 40 ألف مريض، وإجراء 9386 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 4590 نظارة طبية لغير القادرين.

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا فى مؤتمر "تكافؤ الفرص التعليمية"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع ألفين جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتى تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسى.