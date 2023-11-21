اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: استشهاد 10 أشخاص بينهم صحفيان فى قصف إسرائيلى جنوب لبنان

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:39 م
القاهرة الإخبارية: استشهاد 10 أشخاص بينهم صحفيان فى قصف إسرائيلى جنوب لبنان الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها باستشهاد 10 أشخاص من بينهم صحفيان جراء قصف إسرائيلى على جنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.







غزة

قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

القاهرة الاخبارية

فلسطين

اخبار فلسطين

العدوان على غزة

اسرائيل

اليوم السابع بلس

حرب غزة

الحرب فى غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة