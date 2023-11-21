الحكومة تعلن عن تيسيرات جديدة للمستثمرين والذهب يواصل الارتفاع.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من أبرز الاخبار في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع ،على رأسها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة"، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو).

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.

من جانب اخر استعرضت النشرة أسعار الذهب حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2790 جنيها للجرام، في حين يشهد السوق حالة من الاضطراب في عمليات التسعير وسط استمرار المضاربة على الذهب.

أسعار الذهب اليوم ، عيار 24 يسجل 3189 جنيها ،عيار 21 يسجل 2790 جنيه

عيار 18 يسجل 2391 جنيها ، الجنيه الذهب 22320 جنيه

وتطرق الكاتب الصحفي عبد الحليم سالم لتصريحات المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عاما، كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم حيث ينقل حوالى 1.5 مليون راكباً يومياً .

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة تعمل على مد الخط الأول حتى شبين القناطر، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

من جانبه أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصول مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على جائزة الشرق الأوسط للمناظر الطبيعية المستدامة لعام 2023 في فئة "المتنزهات والترفيه"، المُقدمة من الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية في الشرق الأوسط، والجمعية العلمية السعودية لعمارة البيئة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي استضافته مجلة المناظر الطبيعية، وأقيم في 15 نوفمبر الجارى بفندق اتلانتس رويال بجزيرة جميرا في دبي.