وكيلة تعليم الفيوم تشدد على أهمية الأنشطة بالمدارس.. اعرف التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

شددت الدكتورة أمانى قرنى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة داخل المدارس، مؤكدة أنها تعد مكملا تعليميا هاما، جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوكيلة الوزارة، بمدارس التعليم الفنى والمرحلة الابتدائية بأبشواى وغرب الفيوم.

كانت قامت اليوم الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية لعدد من مدارس التعليم الفنى ومدارس المرحلة الابتدائية، بإدارتى أبشواى وغرب الفيوم التعليمية، للاطمئنان على انتظام وانضباط سير العملية التعليمية بالمدارس.

وتابعت وكيلة الوزارة مدرسة أبو كساه الثانوية الصناعية العسكرية بنين بإدارة أبشواى التعليمية، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفنى، ومحمود الباهى مدير إدارة التعليم الصناعى بالمديرية.

وتفقدت الدكتورة أمانى، المدرسة والفصول الدراسية، كما تابعت عدد من أقسام المدرسة، للوقوف على تطبيق الحصص العملية بالمدرسة، ومدى الاستفادة من الجانب العملى بالمدرسة.

كما تابعت وكيل الوزارة، مدرسة محمد سالم توفيق الابتدائية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة والمعامل، كما ناقشت التلاميذ فى المادة العلمية للوقوف على المستوى العلمى للتلاميذ.

وأكدت وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة من قبل مدير المدرسة للفصول الدراسية بصفة مستمرة، والاهتمام بالنظافة والصحة العامة للتلاميذ.