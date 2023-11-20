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قطع مياه الشرب عن شرق مدينة أسوان 12 ساعة مساء اليوم

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:06 م
قطع مياه الشرب عن شرق مدينة أسوان 12 ساعة مساء اليوم قطع المياه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن مناطق شرق مدينة أسوان، مساء اليوم، ولمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال صيانة بمنطقة كوبرى الإسعاف.

 

وأوضحت شركة المياه فى بيان لها، أنه نظرًا للقيام بأعمال إحلال وتجديد "عداية" مياه الشرب بمنطقة كوبرى الإسعاف سيتم قطع مياه الشرب عن مناطق "منطقة شرق مصرف السيل بداية من منطقة الجزيرة وحتى مدخل منطقة خور عواضة".

 

وأشار بيان الشركة، إلى أن قطع المياه من الساعة 4 مساء اليوم الاثنين الموافق 20 / 11 / 2023 وحتى الساعة 4 صباح اليوم التالى الثلاثاء 21 / 11 / 2023.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه بالتناوب.







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