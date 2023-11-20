تعرف على أماكن قطع المياه بالمنوفية اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأنه تم التنبيه المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكان المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu، قد تفقد الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية كفر قرشوم بأطوال شبكات 8.5 كم طولى ويهدف لخدمة مايقرب من 2000 وحده سكنيه بعدد حوالى 600 وصلة منزلية وتصل نسبة الإنجاز 75% .

وكلف، بمتابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على تنفيذ المشروع داخل القرية دون وقوع أى ضرر على المواطنين بسبب عملية إنشاء شبكات الانحدار للقرية بعد اتخاذ كافه الإجراءات مع الأجهزة المعنية.

وشدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.