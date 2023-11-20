قصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة.. وشهداء بخان يونس وحى الزيتون

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي وعدة مناطق شمال قطاع غزة، منذ ساعات.

فيما ذكر التلفزيون الفلسطيني، الاثنين، إن عدداً من الشهداء والجرحى سقطوا في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس وحي الزيتون، جنوب قطاع غزة.

في سياق آخر، قالت "منظمة أطباء بلا حدود"، مساء الأحد، إن فرقها استقبلت 70 ضحية وعشرات الجرحى سقطوا في غارة إسرائيلية على خان يونس بقطاع غزة.

وذكرت المنظمة أنه "عقب غارة جوية إسرائيلية السبت على بعد كيلومتر واحد من مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، حيث تعمل فرقنا، وصل 122 من المصابين إلى المستشفى خلال دقائق".

وأضافت: "استقبلنا 70 ضحية، وكان هناك العشرات من المصابين، بينهم الكثير من الأطفال، الذين وصلوا في حالات حرجة تشمل حروقاً بالغة".