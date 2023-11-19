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مصادر لـ"اليوم السابع": مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة فى قطاع غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:30 م
مصادر لـ"اليوم السابع": مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة فى قطاع غزة العدوان الإسرائيلى على غزة
كتب أحمد جمعة

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أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن مباحثات مصرية أمريكية تجرى للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن التحركات المصرية المكثفة تجرى مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف بشأن التهدئة فى قطاع غزة.

 

 

 







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