اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. وشهداء فى جنوب وشمال القطاع

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:20 ص
غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. وشهداء فى جنوب وشمال القطاع غارات على غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات مُكثفة في شمال غرب مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصف بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما لا يزال عشرات المواطنين تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف.

 







غارات إسرائيلية

غزة

قطاع غزة

اسرائيل

الحرب على غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة