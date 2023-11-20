غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. وشهداء فى جنوب وشمال القطاع

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات مُكثفة في شمال غرب مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصف بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما لا يزال عشرات المواطنين تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف.