"صرف الإسكندرية": كل شوارع ومناطق المحافظة مستقرة وتخلو من تجمعات المياه

إبراهيم حسان

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، إنّ أمطار طوال الأمس كانت غزيرة ومتوسطة، أما الآن فإنها خفيفة إلى متوسطة، وبالتالي فهي أقل من الأمس، والحالة المرورية مستقرة.

أضاف نافع في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: "بداية من أول أمس السبت، كل سياراتنا ومعداتنا التي تسحب المياه موجودة في الشارع، حيث تم الدفع بأكثر من 180 سيارة ومعدة في الأماكن المتوقع تجمع مياه المطر فيها من أجل رفعها أولا بأول".

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية: "ارتفاع موج البحر كان عاليا في منطقة المكس بالعجمي وخرجت على الشاطئ ولكن الأمور مستقرة حيث إن شوارع المحافظة ومناطقها بخير وتخلو من تجمعات المياه".