الأرصاد: الحالة الجوية تقل حدتها والأجواء تتحسن نسبيا مع نهاية اليوم

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الحالة الجوية التى تشهدها البلاد اليوم الإثنين أقل حدة من الأمس من حيث كميات الأمطار المتساقطة وسرعات الرياح ودرجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 24 درجة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأجواء تتحسن نسبيا مع نهاية اليوم حيث تهدأ سرعات الرياح وتقل فرص سقوط الأمطار.

ويشهد اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية.

يأتى ذلك بعد أن شهدت البلاد أمس الأحد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تأثرت خلالها بنشاط رياح ملحوظ وأمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.