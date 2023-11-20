اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:02 م
حصاد الوزارات.. التعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

وزاره الصحه

اطفال غزه

التنميه المحليه

الرئيس السيسى

قانون التصالح



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