حصاد الوزارات.. التعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الصحة: استقبال 29 طفلا حديثى الولادة من غزة ونقلهم للمستشفيات
وزارة التعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها
وزارة الصحة: استقبال دفعة من أطفال غزة حديثى الولادة وتقديم الدعم الطبى لهم
وزير التنمية المحلية: توجيهات الرئيس السيسى السبب فى إصدار قانون التصالح
وزير الصحة يتفقد سيارات الإسعاف أمام معبر رفح المخصصة لنقل أطفال فلسطين
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