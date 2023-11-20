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وزارة التعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:36 م
وزارة التعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بضرورة تجهيز المدارس التى سيتم بها عملية إجراء انتخابات الرئاسة 2024 وإخلائها من أى عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع أو التصويت.

 

وأكد الوزارة على أنه فى ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتى تتضمن مواعيد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر المقبل وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من يناير لعام 2024، وحيث أنه سيتم عملية الاقتراع على مدار الأيام المشارى إليها بالمدارس التابعة لمديريات يرجى ضرورى التنسيق فى هذا الشأن مع المحافظ للوصول إلى أعلى مستوى أداء فى هذا الشأن.

 







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