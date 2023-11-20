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وزير الصحة يتوجه لمعبر رفح بتوجيهات من الرئيس السيسى لاستقبال أطفال فلسطين

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:37 ص
وزير الصحة يتوجه لمعبر رفح بتوجيهات من الرئيس السيسى لاستقبال أطفال فلسطين الدكتور خالد عبد الغفار
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يتوجه إلى معبر رفح البري بتوجيهات من الرئيس السيسي لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

 







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