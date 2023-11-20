وزارة التعليم: إطلاق موقع إلكترونى لتلقى أفكار الطلاب فى ريادة الأعمال

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور محمد فتحي، مدير مشروع دوري ريادة الأعمال بوزارة التربية والتعليم، إن دوري ريادة الأعمال، هو أحد أحدث مشروعات وزارة التربية والتعليم ، الذي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، موضحا أنه سيكون في كل مدارس الجمهورية، وإعطاء الجميع فرصة، منها الطلاب ومديري المدارس والمديريات، وستتم بين منافسات قوية.

وأضاف فتحي، أنه سيتم إطلاق موقع لتلقي جميع للأفكار في مجال ريادة الأعمال للطلاب، بما يساهم في اختيار المشروعات الأكثر أهمية ودعمها لتحويلها من فكرة لمشروع، موضحا أن هذا الأمر هو الهدف من إطلاق المشروع خلال الفترة القادمة، وسيتاح المشاركة لجميع المدارس ألف مدرسة تشارك وإطلاق الموقع الالكتروني لجميع الطلاب للمشاركة في دوري ريادة الأعمال بالمدارس هدفه منح الجميع الفرصة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تولى اهتماما بالغا بالأنشطة التربوية والرياضة المدرسية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مهاراتهم وتنمية وصقلها، مواهبهم وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بإلإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة وهو ما يحقق لهم التوازن النفسي والوجداني والتطرف الانحراف آفة يجنبهم بما ويشجعهم على الدراسة ".

جاء ذلك خلال ندوة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعنوان "دوري ريادة الأعمال" التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر، أن فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.