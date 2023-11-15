فوائد ماء بذور الشيا لصحة الجلد وتأخير علامات الشيخوخة

كتبت إيناس البنا

اكتسبت بذور الشيا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية بسبب محتواها العالى من الفيتامينات والمعادن التي تعطى الجسم دفعة كبيرة منها، ويمكن لبذور الشيا أن تفيد بشرتك كثيرا عند شرب ماء البذور بعد نقعها.

فوائد ماء بذور الشيا لصحة الجلد

وفاق لموقع " thehealthsite"، بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، تعمل بذور الشيا على التالى:

ـ ترطيب البشرة: الترطيب المناسب أمر أساسي للبشرة الصحية، تمتص بذور الشيا الماء ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 أضعاف وزنها من السوائل، فعندما تنقع بذور الشيا في الماء، فإنها تصبح مثل الهلام، هذه المادة الهلامية تساعد في توازن البشرة.

ـ غنية بمضادات الأكسدة: بذور الشيا مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجذور ، مما يقلل من علامات الشيخوخة.

ـ أحماض أوميجا 3 الدهنية: أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا ضرورية للحفاظ على صحة الجلد، كما أثبتت فوائدها للأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد التحسسي والصدفية.

ـ علاج حب الشباب والالتهابات: تحتوي بذور الشيا على أحماض يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب أو الأمراض الجلدية التي تتفاقم بسبب الالتهاب.

كيفية صنع ماء بذور الشيا

في كوب أو وعاء، قم بخلط ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا وكوب واحد من الماء.

يقلب جيدا لخلط البذور مع الماء.

اترك الخليط لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى تتماسك البذور.

يمكنك إضافة عصرة من عصير الليمون أو لمسة من العسل للنكهة.