الصحة تكشف خريطة مواجهة أزمات السكتة الدماغية: تخصيص 30 وحدة بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة كل ثانية حياة الخاصة بإسعاف مرضى جلطات القلب بإجراء القساطر القلبية والدعامات حققت إنجازا كبيرا بوجود صفر قوائم انتظار مرضى الجلطات، كما أنها منتشرة في 20 محافظة بإجمالى عدد 31 مستشفى، وعدد البلاغات التي استقبلتها المبادرة 4392 بلاغا وتم تحويل 3740 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد المرضى الذين أجروا القساطر القلبية 2253 حالة بينما الذين قاموا بتركيب دعامات 1421 حالة و171 حالة قامت بتركيب منظم لضربات القلب، وتابع: "هذه المبادرة نتاج العمل المستمر والتوجيهات المستمرة أيضا من القيادات، حيث يتم إسعاف المصابين بالجلطات القلبية بشكل فائق السرعة".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه تم إطلاق مبادرة "كل ثانية حياة" والتي كانت ترتكز في المرحلة الأولى على الأمراض القلبية، وتستهدف في مرحلتها الثانية السكتة الدماغية، من خلال استقبال الحالات على الخط الساخن للمبادرة 16474 وتنسيق الخدمة التداخلية فى خلال 180 دقيقة للحقن أو القسطرة المخية خلال 4 ساعات وهو المدى الزمني الأمثل وفقا للقواعد العلمية فى هذا الشأن.

وأكد أهمية تكثيف الوعي المجتمعي بخطورة السكتة الدماغية، والتي تُعد ثاني أسباب الوفاة على مستوى العالم والسبب الأول للإعاقة، وذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي السادس للسكتة الدماغية.

ولفت إلى ضرورة تطوير آليات العمل الخاصة بتشخيص وعلاج السكتة الدماغية والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان وأوضح أن الإحصائيات العالمية تشير إلى تعرض شخص للسكتة الدماغية كل 40 ثانية، كما تشير إلى أن هناك نحو 13 مليون مريض يصاب بالسكتة الدماغية سنوياً، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لخفض هذه الإصابات.

وأكد أهمية إعداد ووضع تصور متكامل للتعامل مع السكتة الدماغية في كافة محافظات الجمهورية، بما يضمن خفض الأضرار الناتجة، فضلاً عن تدريب فرق طبية على أعلى مستوى في كافة المحافظات للتعامل الصحيح مع حالات السكتة الدماغية، بما يضمن الحفاظ على حياة المرضى من خلال تقديم الخدمة الطبية بأسرع وقت.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالمبادرات الرئاسية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض وسرعة التدخل والعلاج، وذلك لرفع مستويات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والذي يتمثل في خفض 30% من نسبة الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بحلول عام 2030.

وقال إنه تم إطلاق مبادرة "كل ثانية حياة" والتي كانت ترتكز في المرحلة الأولى على الأمراض القلبية، وتستهدف في مرحلتها الثانية السكتة الدماغية، من خلال استقبال الحالات على الخط الساخن للمبادرة 16474 وتنسيق الخدمة التداخلية فى خلال 180 دقيقة للحقن أو القسطرة المخية خلال 4 ساعات وهو المدى الزمني الأمثل وفقا للقواعد العلمية فى هذا الشأن.

ولفت إلى تجهيز 30 وحدة سكتة دماغية بمستشفيات وزارة الصحة في جميع محافظات الجمهورية مجهزة بخدمات الحقن و القسطرة المخية، فضلاً عن إطلاق حملة توعوية بالأعراض وكيفية التعامل معها.