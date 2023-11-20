السكة الحديد تتيح حجز القطارات بمنافذ الماركت بكل محافظات الجمهورية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفورى من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار.

وأكدت الهيئة أنه قد تم إتاحة الحجز من قبل لكافة القطارات ( ذات التهوية والثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجهه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.

يأتى ذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلًا عليهم.