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إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل تجارى.. تعرف عليها

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:39 م
إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل تجارى.. تعرف عليها محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تقدم المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز ومدن وأحياء محافظة الجيزة، العديد من الخدمات لأصحاب المحال بشكل مميكن وحضاري، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات تتيح الحصول على الخدمات من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى.

يتضمن دليل المراكز التكنولوجية، ضمن خدماته المقدمة لأصحاب المحال، خطوات وإجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل، نوضحها في السطور التالية.

أولًا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- محضر شرطة في حالة الفقد.

3- صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.

4- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال).

5- صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

 

ثانيًا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية بالجيزة تتيح العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها (الحصول على رخصة محل، وطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل، والحصول على رخصة إشغال طريق، أو الترخيص بإقامة فروشات في الأعياد والمناسبات الموسمية، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام).

 وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وذلك لدورها الأساسي في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات، موجهًا بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.







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رخصه محل

بدل فاقد



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