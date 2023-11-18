جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. اعرف التخصصات المطلوبة

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات، موضحة الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-سائق (لا يشترط سن / يوجد رخصة درجة أولى وثانية).

-ميكانيكي (لا يشترط سن / مواعيد العمل من 8ص إلى 7م).

-مساعد ميكانيكي (مواعيد العمل من 8ص إلى 7م).

-عامل غسيل سيارات (مواعيد العمل من 8ص إلى 7م).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

جديرٌ بالذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أنشئ بالقرار رقم (3583) لسنة 1999 وهو يتبع محافظة الجيزة وله الشخصيه الاعتبارية المستقلة وهو المنوط به المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.