أماكن الأمطار الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من موجة باردة بكل الأنحاء.. فيديو

كتب ـ محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وتوقعات فرص الأمطار من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، وذلك بعد حالة عدم الاستقرار التى تأثرت بها البلاد الساعات الماضية .

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة جوية غير مستقرة تؤثر على الجزء الشمالى من الجمهورية حتى القاهرة الكبرى، تكاثرت معها السحب المنخفضة والمتوسطة، وسقطت أمطار متفاوتة الشدة على كل أنحاء الجمهورية مع نشاط قوى للرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن الحالة الجوية تقل حدتها اليوم وتكون الأمطار من منخفضة لمتوسطة على السواحل الشمالية لتقل حدتها كلما اتجهنا جنوبا، وتبقى فرصها خفيفة على القاهرة الكبرى، كما تهدأ سرعات الرياح نسبيا وتنشط فى بعض الأحيان على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وتعتدل بباقى الأنحاء.

وتابع: ولكن يستمر اليوم اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين 3: 4 أمتار، مع وجود انخفاض بشكل ملحوظ فى درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، حيث وصلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 24 درجة عظمى مع انخفاض ملحوظ أيضا فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل والتى تتراوح على القاهرة بين 17 و 18.

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا الثلاثاء أن تشهد البلاد استقرارا فى الأحوال الجوية وتبقى فرص الأمطار على السواحل الشمالية لتكون غير مؤثرة، مع وجود ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، وتكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 25 و26 درجة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.