الأقمار الصناعية.. تدفق السحب الممطرة على القاهرة والوجه البحرى والإسكندرية

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق للسحب الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.