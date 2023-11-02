وزير التنمية المحلية يلتقى رئيس جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى وهام فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومى للدولة، وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى مواصلة جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنمية القرى والمدن وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين وكذا المرأة المعيلة بما يساهم فى توفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت لرفع مستوى معيشة المواطنين.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون مشترك بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط عمل التكتلات الاقتصادية سواء الزراعية أو الحرفية وغيرها ودعم أصحاب المشروعات العاملة فى إطار تلك التكتلات ومنها على سبيل المثال تكتل العسل الأسود بالمنيا وجارى دعم تكتلات النباتات الطبية والعطرية، مشيراً إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لمشاركة الوزارة ممثلة فى برنامج تنمية الصعيد فى معرض تراثنا للحرف التراثية واليدوية لأعوام 2021 – 2022 – 2023 تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى دعم الجهاز للحصول على قروض ميسرة لبعض أصحاب التكتلات الاقتصادية فى محافظتى قنا وسوهاج وتوفيق الأوضاع لأخرين وتطوير المنتجات الخاصة بهم والتدريب لتنمية المهارات وعلى رأسها تكتل العسل الأسود فى قنا وتكتل الأثاث فى سوهاج.

وشدد وزير التنمية المحلية على تقديم الوزارة للدعم اللازم لجهاز تنمية المشروعات بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجهاز فيما يخص منصة " أيادى مصر " والمشاركة فى المعارض التى ينظمها الجهاز فيما يخص المنتجات اليدوية والتراثية بما يساهم فى زيادة أعداد العارضين والمنتجين من جميع المحافظات المصرية والترويج لهم على المنصة، مشيرًا إلى أن عدد الحرفيين المسجلين على منصة أيادى مصر شهد ارتفاعاً حيث وصل إلى حوالى 1800 حرفى كما زادت المنتجات المسجلة على المنصة لحوالى 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات.

ومن جانبه قدم باسل رحمى الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه للجهاز على أرض المحافظات حيث يتملك الجهاز حوالى 33 فرعاً تغطى جميع محافظات الجمهورية، مؤكداً أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد القومى لأى دولة.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى وجود العديد من الفرص لإقامة مشروعات فى مجالات مختلفة للشباب سواء صناعية أو زراعية وغيرها، مشيراً إلى سعى الجهاز للتكامل والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال الفترة الحالية لإعطاء قوة دفع كبيرة للقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل احتياج الدولة سنوياً لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

كما عرض باسل رحمى خلال اللقاء لأهم الأنشطة التى قام بها الجهاز خلال الفترة الأخيرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية لتعظيم قدرة المشروعات التى يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز فى المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، ومبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

وأكد وزير التنمية المحلية على تقديم الوزارة للدعم اللازم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة القادمة للتوسع فى إقامة العديد من المشروعات والأنشطة على أرض المحافظات وتوفير قطع الأراضى التى تصلح لإقامة تلك الأنشطة والمجمعات الصغيرة الصناعية وضمان استدامة المشروعات ومساعدة الشباب فى توفير فرص العمل، كما أشار اللواء هشام آمنة إلى إمكانية التعاون بين برنامج "مشروعك" التابع للوزارة وجهاز المشروعات فى إطار تقديم القروض الميسرة للشباب لزيادة فرص العمل.

كما شهد الاجتماع عرض بعض المقترحات والأفكار فى إطار الحرص على مواصلة دور الوزارة وجهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والفتيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوزارة والجهاز لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع واستمرار المتابعة بين الجانبين.