مركز الإبداع يفتح باب التسجيل لتحدي تقني لتطوير الويب والهواتف المحمولة

كتبت هبة السيد

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن فتح باب التسجيل في تحدي "جوباثون" التقني (Jobathon)، في إطار برنامج النفاذ إلى المهارات، وذلك بالتعاون مع بنك مصر.

وينعقد البرنامج بمقر مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالقرية الذكية ومركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، على مدار ثلاثة أيام.

ويستهدف مطوري الواجهة الخلفية لبرمجة جافا (Java)، ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نظامي التشغيل iOS وAndroid، ومطوري الواجهة الخلفية، ومهندسي ديف أوبس (DevOps)، ومهندسي الحلول المساعدين ممن لديهم خبرة في تلك المجالات.

وكذلك يتم إجراء مقابلات مع من نجح في حل التحدي بجودة عالية ومنهجية سريعة للحصول على فرصة عمل في فريق التحول الرقمي التابع لبنك مصر.

يتم تخصيص اليوم الأول من التحدي لتطوير الويب، وذلك يوم 25 نوفمبر، ويُعقد اليوم الثاني في يوم 9 ديسمبر لتطوير الهواتف المحمولة، بينما يتم تنظيم اليوم الثالث في 23 ديسمبر لفرص العمل الأخرى.