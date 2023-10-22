"إيتيدا" تنظم ندوة توعوية حول مخاطر وتهديدات الأمن السيبرانى

كتبت هبة السيد

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ندوة توعوية مجانية حول الأمن السيبراني، وذلك يوم 24 أكتوبر، بمركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم الندوة لمحة عامة حول مجال الأمن السيبراني للشركات، وتناقش التهديدات والمخاطر السيبرانية، كما تتناول طرق التخفيف من المخاطر، وتقليل المسؤولية، وحماية الشركات، وخاصة في مجالات أمن المعلومات، وحماية البيانات، وانتهاكات البيانات.

وبلغ حجم الإنفاق العالمي على الأمن السيبرانى إلى 150 مليار دولار العام الماضي بزيادة 12% عن العام 2020 طبقاً لإحصاءات شركة جارتنر للتقنية في أبريل 2022.

وساهم التطور التكنولوجي الهائل الذي صاحبه تطور في تقنيات الهجمات السيبرانية، مختلف الشركات والكيانات والدول حول العالم إلى أهمية الأمن السيبراني أو أمن المعلومات وفقا لبعض تقارير.